Eine bittere Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 115 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Tolle (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Staßfurter legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (78.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Bereits eine Minute darauf konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (70. Schwarz), Haiduk, Kupka (55. Lorenz), Salehzada (46. Homri), Apel (76. Kohl), Schaaf, Krüger, Fischer, Ehrich, Pundzin

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle, Maier (75. Früchtel), Camsky, Ulze (80. Raschek), Hoppmann (86. Wolter), Bock, Pfau, Machacek, Smetana, Hengstmann

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115