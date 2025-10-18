Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Vor 115 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0) gegen Atzendorf/Förderstedt geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Spielminute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Lukas Hengstmann (78.) erzielt wurde.

Minute 78: SV Einheit Bernburg mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tolle den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Staßfurter entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (70. Schwarz), Haiduk, Ehrich, Krüger, Kupka (55. Lorenz), Apel (76. Kohl), Salehzada (46. Homri), Fischer, Pundzin, Schaaf

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Maier (75. Früchtel), Hengstmann, Ulze (80. Raschek), Tolle, Pfau, Camsky, Bock, Smetana, Machacek, Hoppmann (86. Wolter)

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115