Eine herbe Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Reuss den Ball ins Netz (16.).

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – 16. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (80.). Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Krebs (89. Mahrholz), Braitmaier, Kühne, Stretzel, Niehoff, Bressel, Boje, Lüderitz, Festerling

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Papner, Kunzel, Klaus, Reuss (80. Jürgens), Urban (46. Hinze), Donner (80. Kolbe), Donner, Stötzner, Hotopp (63. Watanabe)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125