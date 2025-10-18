Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 115 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Tolle (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (78.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nur eine Spielminute darauf konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Salehzada (46. Homri), Ehrich, Walter (70. Schwarz), Pundzin, Fischer, Kupka (55. Lorenz), Schaaf, Apel (76. Kohl), Haiduk

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Camsky, Bock, Hengstmann, Hoppmann (86. Wolter), Maier (75. Früchtel), Ulze (80. Raschek), Tolle, Machacek, Pfau, Smetana

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115