Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Vor 115 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0) gegen Atzendorf/Förderstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Minute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Staßfurter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (78.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tolle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (85.). Damit war der Triumph der Staßfurter entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Pundzin, Kupka (55. Lorenz), Apel (76. Kohl), Salehzada (46. Homri), Krüger, Ehrich, Haiduk, Schaaf, Walter (70. Schwarz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hengstmann, Maier (75. Früchtel), Bock, Tolle, Smetana, Hoppmann (86. Wolter), Camsky, Pfau, Machacek, Ulze (80. Raschek)

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115