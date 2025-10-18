Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Darlingerode/Drübeck im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unterlag das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Mike Knobelsdorf hat am Samstag vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Nach lediglich 13 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ilsenburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

SV Darlingerode/Drübeck hinkt 0:2 hinterher – 16. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (80.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Stretzel, Keil, Lüderitz, Bressel, Kühne, Krebs (89. Mahrholz), Braitmaier, Festerling, Niehoff

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Papner, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Kunzel, Reuss (80. Jürgens), Hotopp (63. Watanabe), Stötzner, Donner (80. Kolbe), Donner, Urban (46. Hinze), Klaus

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125