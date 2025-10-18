Klar unterlegen zeigte sich der SV Darlingerode/Drübeck in der Partie gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Mike Knobelsdorf hat am Samstag vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 ganze fünf Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). In Minute 13 schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Reuss den Ball ins Netz (16.).

16. Minute: SV Darlingerode/Drübeck 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (80.). Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Boje, Niehoff, Braitmaier, Lüderitz, Keil, Festerling, Stretzel, Kühne, Krebs (89. Mahrholz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (80. Jürgens), Hotopp (63. Watanabe), Donner (80. Kolbe), Kunzel, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Klaus, Donner, Urban (46. Hinze), Stötzner, Papner

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125