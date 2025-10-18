Klar unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode im Spiel gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (56.).

Germania Wernigerode sieht sich 0:2 im Rückstand – 56. Minute

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite verließen Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Louis Lepetit (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Blankenburger als Sieger vom Platz. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Kugenbuch, Hahne (55. Blume), A. Seil, Wagner (55. C. Seil), Krokowski, Müller (80. Stechhahn), Mock (61. Thiel), Mittag, Deunert, S. Seil

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (73. Alhndi), Kuhbach, Huch (68. Lepetit), Paul, Schröder, Krause (38. Kupke), Reinhardt (78. Pluskat), Matthes (60. Schnabel), Müller, Schwarzenberg

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85