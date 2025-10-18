Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Wernigerode an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Blankenburger FV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (55. Blume), A. Seil, S. Seil, Wagner (55. C. Seil), Krokowski, Mock (61. Thiel), Kugenbuch, Müller (80. Stechhahn), Mittag, Deunert

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (73. Alhndi), Schröder, Schwarzenberg, Huch (68. Lepetit), Matthes (60. Schnabel), Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Krause (38. Kupke), Müller, Kuhbach

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85