Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in der Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jörg Treziak. Der Trainer von Ilsenburg musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwieck beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Anpfiff lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz (10.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II liegt 0:2 zurück – Minute 10

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

25 Minuten nach der Pause konnte Hildach (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hotopp, Kuthe (74. Kiefer Morobel), Urban, Donner, Reuss (86. Sielaff), Klaus, Hinze (56. Waldmann), Berndt, Abel, Hanns

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Diefert (65. Badstübner), Meyer, Kessler (65. Bormann), Krumpach, Dzial, Badstübner (65. Schmidt), Gens, Klein, Steinke, Hildach

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127