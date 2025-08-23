Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war die ZLG Atzendorf/Förderstedt gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Staßfurt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Rock. Der Trainer von Atzendorf/Förderstedt musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Malik Ibrahim (FC Einheit Wernigerode II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Bastian Böhme den Ball ins Netz (52.).

ZLG Atzendorf/Förderstedt liegt 0:2 zurück – 52. Minute

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Wernigerode II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Julian Schmidt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Die Staßfurter sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle (74. Wolter), Sitte (89. Früchtel), Smetana (74. Jesse), Hengstmann, Machacek, Camsky, Bock, Pfau (86. Ulze), Maier, Hoppmann

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Schmidt, Böhme (53. Foltis), Schmidt (90. Niehoff), Blecker, Ibrahim, Clemens (53. Reitmann), Kodatis (65. Herbst), Pandyal (71. Vollmer), Peszt, Müller

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45