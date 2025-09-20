Der Quedlinburger SV hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Vor 56 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 0:2 (0:1) gegen Halberstadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 64. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Platz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (64.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Deiters, Pflug (66. Rink), Hamann (63. Möller), Brunner, Filippov, Beti, Struckmeyer (61. Bode), Spannaus (83. Gabriel), Rieneckert, Stertz (46. Pathak)

VfB Germania Halberstadt II: König – Platz, Allner (76. Menge), Wiedenbein (76. Wenig), Dannhauer, Stender, Theile (83. Wanka), Tunsch, Conrad (46. Lippoldt), Genschmar, Eckert (83. Al-Ali)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56