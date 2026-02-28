Der Quedlinburger SV hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die Germania Wernigerode mit 0:2 (0:0).

Quedlinburg/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Morcinek mit 0:2 (0:0) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Seil (Germania Wernigerode) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Minute 66: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Sölle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – D. Arbeiter, Hamann, R. S. Arbeiter, Pflug, Pathak, Deiters (62. Rink), Stertz (79. Beti), Rosplesch (62. Bode), Steller, Möller (75. Spannaus)

Germania Wernigerode: Kubanek – Mock, Wypior (86. Kugenbuch), Seil, Hahne, Seil, Deunert, Seil, Thiel (46. Sölle), Müller (84. Stechhahn), Hahne

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55