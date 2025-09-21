Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem 1. FSV Nienburg am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:5 (1:4) gegen den SV Eintracht Osterwieck geschlagen geben musste.

Nienburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck am Sonntag 2:5 (1:4) getrennt.

Nach 18 Minuten schoss Nick Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Tim Stingl (32.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – Minute 32

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Es blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Schon vier Spielminuten darauf konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Kober (46. Finze), Kümmel, Dauch, Lehmann, Zenker, Lietz (59. Ebeling), Brauer, Neumeister (64. Baer), Günther, Schmilorz (85. Hensel)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Steinke (64. Bormann), Kessler (46. Hildach), Schmidt, Sobert, Gens (64. Großhennig), Diefert (64. Badstübner), Krumpach, Stingl, Meyer, Klein (46. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53