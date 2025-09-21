Der 1. FSV Nienburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck mit 2:5 (1:4).

Nienburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck am Sonntag 2:5 (1:4) getrennt.

Nick Schmidt (SV Eintracht Osterwieck) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Osterwiecker legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (32.).

32. Minute: 1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Es blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nur vier Spielminuten später konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Dauch, Zenker, Schmilorz (85. Hensel), Neumeister (64. Baer), Lehmann, Günther, Brauer, Lietz (59. Ebeling), Kober (46. Finze), Kümmel

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Diefert (64. Badstübner), Meyer, Sobert, Schmidt, Klein (46. Badstübner), Kessler (46. Hildach), Steinke (64. Bormann), Stingl, Gens (64. Großhennig), Krumpach

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53