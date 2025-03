Hettstedt/MTU. Der FC Hettstedt und der TSV Berßel haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:6 (0:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Justin Habel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ayumu Masaka den Ball ins Netz (33.).

Dann verbuchten die Berßeler einen weiteren Erfolg. Luran-Zarin Engelhardt versenkte den Ball in der 65. Spielminute, gefolgt von Daniil Shmelov (71.). Hettstedt legte nochmal vor. Basel Alkabib schoss und traf in der 74. Minute. Der TSV Berßel ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Joao Victor Gomes Paranagua versenkte den Ball in der 80. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Engelhardt (81.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. kassierte zweimal Gelb. Spielstand 6:1 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – TSV Berßel

FC Hettstedt: Barthel – A. Alkabib, Kosko, T. L. Krey (63. B. Alkabib), Prokhorenko (76. Vollmann), Stein (76. Hohmuth), M. Krey, Döring, Lettau, Doberenz, Wienholz

TSV Berßel: Hanns – Garrett (88. Watanabe), Masaka (80. Gaspar Da Nobrega), Kryshtal (73. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Engelhardt (82. Dahlhaus), Lehmann, Dannhauer, Shmelov, Gomes Paranagua, Habel, Fricke (71. Lieberam)

Tore: 0:1 Justin Habel (30.), 0:2 Ayumu Masaka (33.), 0:3 Luran-Zarin Engelhardt (65.), 0:4 Daniil Shmelov (71.), 1:4 Basel Alkabib (74.), 1:5 Joao Victor Gomes Paranagua (80.), 1:6 Luran-Zarin Engelhardt (81.), 2:6 Jason Phillipp Lettau (83.); Schiedsrichter: Frank Schinke (Wettin-Löbejün); Assistenten: Philipp Hüttner, Reiner Henze; Zuschauer: 70