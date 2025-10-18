Eine herbe Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ilsenburger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

SV Darlingerode/Drübeck liegt 0:2 zurück – 16. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (80.). Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Stretzel, Braitmaier, Kühne, Keil, Niehoff, Krebs (89. Mahrholz), Bressel, Lüderitz, Festerling

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (63. Watanabe), Donner, Donner (80. Kolbe), Reuss (80. Jürgens), Stötzner, Kunzel, Klaus, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Urban (46. Hinze), Papner

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125