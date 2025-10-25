Klar unterlegen zeigte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II im Spiel gegen den SV Eintracht Osterwieck am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jörg Treziak. Der Trainer von Ilsenburg musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwieck beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Anpfiff lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz (10.).

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (70.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Abel, Hotopp, Reuss (86. Sielaff), Urban, Kuthe (74. Kiefer Morobel), Donner, Klaus, Hanns, Hinze (56. Waldmann), Berndt

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Diefert (65. Badstübner), Krumpach, Steinke, Dzial, Kessler (65. Bormann), Klein, Gens, Meyer, Hildach, Badstübner (65. Schmidt)

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127