Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II im Spiel gegen den SV Eintracht Osterwieck am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielbeginn lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Robin Diefert (10.) erzielt wurde.

10. Minute: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (70.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Abel, Klaus, Hotopp, Hinze (56. Waldmann), Hanns, Donner, Berndt, Reuss (86. Sielaff), Urban, Kuthe (74. Kiefer Morobel)

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Gens, Klein, Kessler (65. Bormann), Krumpach, Badstübner (65. Schmidt), Steinke, Diefert (65. Badstübner), Dzial, Hildach

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127