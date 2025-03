Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der FC Einheit Wernigerode II im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Eilslebener SV unterlag das Team von Martin Jung mit 0:5 (0:1).

Wernigerode/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Martin Jung mit 0:5 (0:1) gegen Eilsleben geschlagen geben müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Fabian Dilge, als Tobias Haus für Eilsleben traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte einmal Gelb (45.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Hampel den Ball ins Netz (48.).

FC Einheit Wernigerode II liegt 0:2 zurück – 48. Minute

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Christian Falk traf in Minute 61 und Marcus-Antonio Bach in Minute 76. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Hampel (Eilsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 0:5 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Eilslebener SV

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Steinke, Foltis (74. Bogumil), Kodatis, Reitmann (84. Rautenstein), Herbst, Vollmer (74. Danielack), Beddigs, Böhme, Clemens (64. Posselt), Peszt (84. Kläfker)

Eilslebener SV: Hinrichs – Wittek (71. Roloff), Sacher, Hampel, Weber, Reber, Klimek, Haus, Bach (78. Wilke), Falk, Köhler (71. Stolte)

Tore: 0:1 Tobias Haus (38.), 0:2 Pascal Hampel (48.), 0:3 Christian Falk (61.), 0:4 Marcus-Antonio Bach (76.), 0:5 Pascal Hampel (87.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Steffen Haake, Marcel Friebe; Zuschauer: 35