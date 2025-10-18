Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat die Germania Wernigerode auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Blankenburger FV unterlag das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Seil gegen Blankenburg geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Blankenburger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite verließen Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Blankenburger gesichert. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – A. Seil, Kugenbuch, S. Seil, Hahne (55. Blume), Mittag, Deunert, Krokowski, Mock (61. Thiel), Wagner (55. C. Seil), Müller (80. Stechhahn)

Blankenburger FV: Effler – Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Kuhbach, Schwarzenberg, Krause (38. Kupke), Schröder, Huch (68. Lepetit), Müller, Matthes (60. Schnabel), Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85