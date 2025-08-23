Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Einheit Bernburg im Spiel gegen den 1. FSV Nienburg vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Denis Neumeister (1.FSV Nienburg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

21. Minute: SV Einheit Bernburg mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Knop, den Ball erneut ins Netz zu befördern (79.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (86. Y. J. Krug), M. Krug, Haiduk, Ehrich (77. Zavatta), Homri (66. Salehzada), Fischer, Lorenz (55. Kohl), Walcer (46. Kupka), Krüger, Schaaf

1. FSV Nienburg: Held – Günther, Baer (67. Kober), Knop, Lietz (57. Dobrin), Schmidt (75. Reichel), Finze (75. Totzke), Lehmann, Zenker, Neumeister, Hensel (90. Brauer)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135