Für die Germania Wernigerode endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Matthias Pokorny am Ende der ersten Halbzeit, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

48. Minute: Germania Wernigerode liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sebastian Seil den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – L. T. Hahne, Sölle (70. Kugenbuch), Krokowski, Wagner, Thiel (73. Deunert), Müller, A. Seil, M. Hahne, S. Seil, Beck

SV Langenstein: Eitz – Hanke, Pinta (65. Götting), Krumnow, Holtzheuer (65. Eska), Hoeft (81. Bellan), Bellan (81. Priese), Gifhorn, Neutzner (88. Herrmann), Rappe, Ferdenus

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61