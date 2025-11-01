Einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt heimste die Germania Wernigerode am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Wernigerode/MTU. Am Samstag haben sich die Germania Wernigerode und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:1).

Justin Sölle (Germania Wernigerode) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder konterten in der 26. Spielminute. Diesmal war Manuel Hoffmann der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marc-Benjamin Müller für Wernigerode (32.). Die Partie blieb spannend. Jannis Krokowski (Wernigerode) traf in Minute 41. Felix Helbig traf für Kroppenstedt (52). Manuel Hoffmann traf für Kroppenstedt (54). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Kroppenstedter. In Minute 60 lenkte Andreas Sommermeyer den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SC Germ.1993 Kroppenstedt

Germania Wernigerode: Gasch – Mock, A. Seil, Beck, Kugenbuch, Wagner, Hahne (61. Deunert), S. Seil, Sölle, Krokowski, Müller

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Helbig, Liehr (75. Burger), Bode (75. Stein), Peschek, Sommermeyer, Böttger, Tobisch, Gruhle (46. Zeppernick), Conrad (46. Seibert)

Tore: 1:0 Justin Sölle (5.), 1:1 Manuel Hoffmann (26.), 2:1 Marc-Benjamin Müller (32.), 3:1 Jannis Krokowski (41.), 3:2 Felix Helbig (52.), 3:3 Manuel Hoffmann (54.), 4:3 Andreas Sommermeyer (60.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 50