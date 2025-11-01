Einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt heimste die Germania Wernigerode am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Wernigerode/MTU. Die Germania Wernigerode und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Justin Sölle das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Manuel Hoffmann den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Germania Wernigerode gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt – 26. Minute

Tor Nummer drei schoss Marc-Benjamin Müller für Wernigerode (32.). Die Partie blieb spannend. Jannis Krokowski (Wernigerode) traf in Minute 41. Felix Helbig traf für Kroppenstedt (52). Manuel Hoffmann traf für Kroppenstedt (54). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Kroppenstedter. In Minute 60 lenkte Andreas Sommermeyer den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SC Germ.1993 Kroppenstedt

Germania Wernigerode: Gasch – Sölle, Wagner, S. Seil, A. Seil, Hahne (61. Deunert), Beck, Krokowski, Müller, Mock, Kugenbuch

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Liehr (75. Burger), Conrad (46. Seibert), Helbig, Hoffmann, Tobisch, Bode (75. Stein), Sommermeyer, Gruhle (46. Zeppernick), Peschek, Böttger

Tore: 1:0 Justin Sölle (5.), 1:1 Manuel Hoffmann (26.), 2:1 Marc-Benjamin Müller (32.), 3:1 Jannis Krokowski (41.), 3:2 Felix Helbig (52.), 3:3 Manuel Hoffmann (54.), 4:3 Andreas Sommermeyer (60.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 50