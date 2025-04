Ilsenburg/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SV Eintracht Osterwieck ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Markus Mende (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (10.). Timon Torbahn traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Ilsenburger revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Marcel Reuss erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Leon Scholz für Etienne Katzorke und Lennart Gens für Tim Stingl den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II kassierte noch einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tim Stingl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Osterwieck sicherte (75.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt, Donner, Hess (81. Watanabe), Hotopp, Zahn, Reuss (89. Klaus), Bollmann, Hanns, Palka, Gödeke

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Riefenstahl, Scholz (60. Katzorke), Diefert, Klein, Matzelt, Meyer, Küster (22. Schulz), Ballhausen, Gens (67. Stingl), Torbahn (67. Großhennig)

Tore: 0:1 Timon Torbahn (15.), 1:1 Marcel Reuss (58.), 1:2 Tim Stingl (75.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 152