Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II fuhr der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und FC Einheit Wernigerode II mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 125 Fußballfans waren auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Palka, Papner (70. Urban), Abel, J. Donner, Berndt, Gödeke, Bollmann, Reuss (75. Watanabe), Hotopp (85. Hinze)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Clemens (78. Riemann), Niehoff (90. Reitmann), Beddigs, Dannhauer, Böhme, Schmidt, Foltis, Blecker, Ibrahim, Herbst (65. Kodatis)

Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125