Ergebnis 12. Spieltag FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sichert sich engen Triumph gegen FC Einheit Wernigerode II mit 1:0
Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II.
Ilsenburg/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und FC Einheit Wernigerode II. 125 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2.
Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Ilsenburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 12
Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte dennoch auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Gödeke, Hanns, Bollmann, Papner (70. Urban), Berndt, Hotopp (85. Hinze), J. Donner, Abel, Palka, Reuss (75. Watanabe)
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Böhme, Foltis, Clemens (78. Riemann), Ibrahim, Niehoff (90. Reitmann), Schmidt, Beddigs, Blecker, Herbst (65. Kodatis), Dannhauer
Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125