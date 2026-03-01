Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II von Coach Jörg Treziak aus dem Duell mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Ilsenburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 92 Besuchern auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Kazuki Watanabe (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Fritz Donner der Torschütze (55.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 55 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Robin Gödeke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (71.). Damit war der Erfolg der Ilsenburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Watanabe (72. Kiefer Morobel), Klaus, Donner, Reuss (85. Kurtz), Gödeke (71. Kolbe), Abel (79. Kuthe), Bollmann, Sielaff, Hinze

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Platz, Genschmar, Wiedenbein, Lippoldt, Conrad, Bergmann (72. Rumlich), Safari, Eckert, Müller

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92