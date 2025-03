Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Sonntag war der FSV Drohndorf-Mehringen gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Aschersleben/MTU. Vor 139 Zuschauern hat sich das Team von Normen Freisdorf-Apel mit 0:2 (0:1) gegen Kleinmühlingen/Zens eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Frank Schinke (Wettin-Löbejün) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Drohndorf-Mehringener (9., 20.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Mario Katte, als Nicola Maximilian Braunert für Kleinmühlingen/Zens traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

FSV Drohndorf-Mehringen sieht sich 0:2 im Rückstand – 87. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. John Leon Jahn wurde für Damian-Luca Horlitz eingesetzt und Nils Weißert für Pascal Burghardt. Auf der Gastseite räumten Maurice Ninschkewitz für Nico Kietzmann und Tim Seydlitz für Sascha Dörner den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FSV Drohndorf-Mehringen steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin Junge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Bördeländer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Burghardt (46. Weißert), Beyer, Hausmann, Horlitz (46. Jahn), Hoffmann (83. Freitag), Kunert (70. Bischoff), Kroll, Laßbeck, Ilski (62. Brüggemann), Jüttner

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Krause, Braunert (90. Rotte), Richter, Meinecke (57. Junge), Schmidt, Ostwald, Baartz, Schumann (79. Stüber), Seydlitz (57. Dörner), Ninschkewitz (57. Kietzmann)

Tore: 0:1 Nicola Maximilian Braunert (37.), 0:2 Kevin Junge (87.); Schiedsrichter: Frank Schinke (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Marcel Sindermann; Zuschauer: 139