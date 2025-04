Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:3) verließ der FSV Drohndorf-Mehringen am Sonntag den Sportplatz Drohndorf. Der Oscherslebener SC fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Normen Freisdorf-Apel hat am Sonntag vor 64 Zuschauern auf dem Sportplatz Drohndorf ganze sieben Treffer kassiert. Die Partie endete 0:7 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ben-Luca Mann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Nach nur 23 Minuten schoss Martin Gödecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Oscherslebener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Mykola Rus der Torschütze (25.).

FSV Drohndorf-Mehringen sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Sebastian Specht traf in Minute 30, Gödecke zweimal in Minute 51 und 53 und Rus in Minute 73. Spielstand 6:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FSV Drohndorf-Mehringen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Lion Klein (Oschersleben) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 7:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – Oscherslebener SC

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Jankuhn, Burghardt, Kunert (53. Bischoff), Hoffmann (85. Hauke), Wohlfeil, Jahn (69. Bauch), Laßbeck, Brüggemann, Horlitz (55. Pohl), Ilski

Oscherslebener SC: Lenhard – Specht, Lessmann, Gödecke, Kittel, Künne (60. Neugebauer), Rus, Doerge (80. Niebuhr), Müller, Krausmann, Wiedecke (60. Klein)

Tore: 0:1 Martin Gödecke (23.), 0:2 Mykola Rus (25.), 0:3 Sebastian Specht (30.), 0:4 Martin Gödecke (51.), 0:5 Martin Gödecke (53.), 0:6 Mykola Rus (73.), 0:7 Lion Klein (84.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 64