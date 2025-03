Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Hettstedt vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein freuen.

Hettstedt/MTU. Die 85 Besucher des Sportparks Hölzchen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hettstedter besiegten die Gäste aus Langenstein mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 11 schoss Tom Wienholz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hettstedter legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Wienholz der Torschütze (48.).

Doppelpack von Tom Wienholz bringt FC Hettstedt 2:0 in Führung – Minute 48

Der Siegeszug der Hettstedter brach nicht ab. Minute 86: Hettstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Abdulrahim Alkabib ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Nur kurz darauf gelang es Niklas Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Langensteinern noch ein Tor zu bescheren (88.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Langenstein

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Wienholz, Döring, Stein, T. L. Krey, Prokhorenko (68. Doberenz), H. Alkabib (80. A. Alkabib), M. Krey, Svitiukha (90. B. Alkabib), Lettau

SV Langenstein: Eitz – Pinta, Eska (73. Holtzheuer), Schulze (65. Bellan), Hanke, Eichstaedt, Götting, Hoeft, Gifhorn, Hochschild (59. Priese), Ferdenus

Tore: 1:0 Tom Wienholz (11.), 2:0 Tom Wienholz (48.), 3:0 Abdulrahim Alkabib (86.), 3:1 Niklas Hanke (88.); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Uwe Grätz; Zuschauer: 85