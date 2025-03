Hettstedt/MTU. Die 85 Besucher des Sportparks Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hettstedter besiegten die Gäste aus Langenstein mit 3:1 (1:0) souverän.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Wienholz.

Doppelpack von Tom Wienholz bringt FC Hettstedt 2:0 in Führung – Minute 48

Der Siegeszug der Hettstedter brach nicht ab. Minute 86: Hettstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Abdulrahim Alkabib ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Schon zwei Minuten darauf konnte Niklas Hanke (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenstein erzielen (88.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Langenstein

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Svitiukha (90. B. Alkabib), Prokhorenko (68. Doberenz), Wienholz, M. Krey, H. Alkabib (80. A. Alkabib), Lettau, T. L. Krey, Stein, Döring

SV Langenstein: Eitz – Hanke, Hoeft, Eichstaedt, Schulze (65. Bellan), Götting, Ferdenus, Eska (73. Holtzheuer), Hochschild (59. Priese), Pinta, Gifhorn

Tore: 1:0 Tom Wienholz (11.), 2:0 Tom Wienholz (48.), 3:0 Abdulrahim Alkabib (86.), 3:1 Niklas Hanke (88.); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Uwe Grätz; Zuschauer: 85