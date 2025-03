Wernigerode/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Wernigeroder Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Justin Steinke (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Niclas Bollmann der Torschütze (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Theo Palka, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Ilsenburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (87.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Steinke, Niehoff, Clemens, Herbst, Bergmann, Kodatis, Blecker, Beddigs, Vollmer (70. Hinze)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Donner, Bräunel (84. Jürgens), Urban (82. Hess), Bollmann, Gödeke, Kolbe (66. Klaus), Reuss, Palka, Berndt

Tore: 1:0 Justin Steinke (54.), 1:1 Niclas Bollmann (81.), 1:2 Theo Palka (87.); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Assistenten: Thomas Schmidt, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51