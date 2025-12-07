Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

Minute 62 FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Lukas Radomski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (68.). Damit war der Erfolg der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – R. Schmidt, Raeck, Radomski (78. Bogumil), Böhme (60. Beddigs), Clemens, Blecker, J. Schmidt, Pillich (87. Kläfker), Niehoff (66. Reitmann), Herbst

Blankenburger FV: Effler – Alhndi, Huch (80. Lepetit), Alhndi (83. Pluskat), Kupke, Schröder, Müller, Krause, Kuhbach, König (64. Schnabel), Paul (87. Schinke)

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63