Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 27 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 27 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Doppelpack von Moritz Benjamin Müller bringt FC Einheit Wernigerode II 2:0 in Führung – 59. Minute

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (79.). In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Pandyal, J. Schmidt, Danielack (78. Clemens), Peszt (83. Bogumil), Müller, Niehoff, Foltis, Radomski (74. Herbst), Vollmer (46. Riemann), Böhme (58. Kodatis)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Camsky, Hoppmann, Wolter, Tolle, Löbel, Hengstmann, Smetana, Pfau, Raschek (68. Bock), Tupy

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27