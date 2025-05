Nach einem packenden Duell haben sich der FC Einheit Wernigerode II und die VfB Germania Halberstadt II am Freitag 2:11 (1:5) getrennt.

Leon Joel Wiedenbein (VfB Germania Halberstadt II) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jan-Erik Allner (16.) erzielt wurde.

Minute 16: FC Einheit Wernigerode II liegt 0:2 zurück

Dann verbuchten die Halberstädter noch einen Erfolg. Loran Al-Ali schoss und traf in der 19. Minute. Der FC Einheit Wernigerode II lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Justin Steinke traf in Spielminute 23. Gefährlich wurde die Situation für die Halberstädter zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:4. Ben Luca Steinke verschaffte ihrem Team sieben weitere Tore (24., 37., 53., 59., 61., 66., 79.). Dann schafften es die Wernigeroder, dem FC Einheit Wernigerode II etwas entgegenzusetzen. Christoph Beddigs schoss und traf in Minute 80 per Strafstoß. Spielstand 10:2 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Allner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:11 verfestigte (84.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – VfB Germania Halberstadt II

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer, Peszt, Kodatis, Beddigs (80. Danielack), Niehoff, Clemens (65. Bogumil), Herbst, Hinze (46. Kleiner), Steinke, Böhme (85. Löscher)

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Wiedenbein (73. Sauer), Al-Ali (59. Platz), Dani, Allner, Lippoldt (52. Conrad), Hartleib (73. Edler), Tunsch, Steinke, Genschmar, Rumlich (73. Wedde)

Tore: 0:1 Leon Joel Wiedenbein (2.), 0:2 Jan-Erik Allner (16.), 0:3 Loran Al-Ali (19.), 1:3 Justin Steinke (23.), 1:4 Ben Luca Steinke (24.), 1:5 Klajdi Dani (37.), 1:6 Leon Joel Wiedenbein (53.), 1:7 Loran Al-Ali (59.), 1:8 Klajdi Dani (61.), 1:9 Jan-Erik Allner (66.), 1:10 Nick Paul Sauer (79.), 2:10 Christoph Beddigs (80.), 2:11 Jan-Erik Allner (84.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Daniel Günther, Bennet Kunze; Zuschauer: 70