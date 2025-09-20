Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Wernigerode freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste durch.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Rouven Blecker für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II liegt in Minute 67 2:0 vorn

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (67.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), J. Schmidt (85. Clemens), Peszt (76. Kläfker), Beddigs, R. Schmidt, Ibrahim (90. Reitmann), Böhme, Blecker, Müller, Niehoff (64. Kodatis)

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (67. Asemerom), Müller, Hahne, Blume (79. Stechhahn), Krokowski, Kugenbuch (67. Koch), Seil, Thiel (41. Wagner), Mittag, Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251