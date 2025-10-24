Der FC Einheit Wernigerode II errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (52.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

FC Einheit Wernigerode II in Minute 64 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kläfker (60. Kodatis), Radomski (88. Bogumil), Peszt (80. Niehoff), Müller, Böhme, Vollmer (65. Foltis), J. Schmidt, Beddigs (85. Clemens), R. Schmidt, Blecker

1. FSV Nienburg: Held – Kober, Schmidt, Brauer, Dauch (42. Dobrin), Schmilorz, Baer (60. Knop), Kümmel, Ebeling, Hensel, Finze

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130