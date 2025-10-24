Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Spielhälfte (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der FC Einheit Wernigerode II musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (56.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

64. Minute: FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kläfker (60. Kodatis), Peszt (80. Niehoff), Blecker, Böhme, R. Schmidt, Beddigs (85. Clemens), Müller, Radomski (88. Bogumil), Vollmer (65. Foltis), J. Schmidt

1. FSV Nienburg: Held – Brauer, Schmilorz, Ebeling, Kümmel, Hensel, Kober, Baer (60. Knop), Schmidt, Finze, Dauch (42. Dobrin)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130