Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 27 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Die 27 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Müller der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

34 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (46. Riemann), Böhme (58. Kodatis), J. Schmidt, Pandyal, Radomski (74. Herbst), Peszt (83. Bogumil), Niehoff, Danielack (78. Clemens), Foltis, Müller

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Raschek (68. Bock), Pfau, Tupy, Camsky, Tolle, Löbel, Hengstmann, Wolter, Smetana

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27