Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 27 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Müller.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Julian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Sieg der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme (58. Kodatis), Foltis, Danielack (78. Clemens), J. Schmidt, Radomski (74. Herbst), Pandyal, Vollmer (46. Riemann), Peszt (83. Bogumil), Müller, Niehoff

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Löbel, Hoppmann, Camsky, Wolter, Raschek (68. Bock), Hengstmann, Tolle, Pfau, Tupy

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27