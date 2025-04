Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (42.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Jannis Lisowski für Wernigerode traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Bennet Meinecke (55.) erzielt wurde.

Unentschieden. Wernigerodes Lisowski konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur drei Spielminuten darauf konnte Lisowski (Wernigerode) den Ball erneut über die Linie bringen (69.). Mit 3:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Lisowski, Steinke (88. Bogumil), Vollmer, Böhme, Beddigs, Engelhardt (82. Danielack), Clemens, Hinze (73. Jung), Herbst, Blecker

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Schumann, Boese (73. Rotte), Meinecke, Seydlitz (73. Thorau), Braunert (78. Ostwald), Kietzmann (73. Brösel), Richter, Baartz, Krause, Zöbisch (59. Dörner)

Tore: 1:0 Jannis Lisowski (49.), 1:1 Bennet Meinecke (55.), 2:1 Jannis Lisowski (66.), 3:1 Jannis Lisowski (69.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 30