Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste durch.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II in Minute 67 2:0 in Führung

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Böhme, Ibrahim (90. Reitmann), Müller, Blecker, Beddigs, Herbst (52. Foltis), Niehoff (64. Kodatis), J. Schmidt (85. Clemens), R. Schmidt, Peszt (76. Kläfker)

Germania Wernigerode: Gasch – Blume (79. Stechhahn), Hahne (67. Asemerom), Krokowski, Müller, Hahne, Seil, Mittag, Thiel (41. Wagner), Seil, Kugenbuch (67. Koch)

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251