Der FC Einheit Wernigerode II errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 130 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II führt mit 2:0 – 64. Minute

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kläfker (60. Kodatis), Radomski (88. Bogumil), R. Schmidt, Vollmer (65. Foltis), Blecker, J. Schmidt, Peszt (80. Niehoff), Müller, Böhme, Beddigs (85. Clemens)

1. FSV Nienburg: Held – Kümmel, Finze, Baer (60. Knop), Dauch (42. Dobrin), Schmilorz, Brauer, Schmidt, Ebeling, Kober, Hensel

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130