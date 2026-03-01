Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 27 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 27 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten das Team aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Wernigeroder legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Müller der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (79.). Damit war der Triumph der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme (58. Kodatis), Vollmer (46. Riemann), Danielack (78. Clemens), Müller, Radomski (74. Herbst), Peszt (83. Bogumil), Niehoff, Pandyal, J. Schmidt, Foltis

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Raschek (68. Bock), Löbel, Camsky, Smetana, Wolter, Pfau, Hengstmann, Tolle, Tupy, Hoppmann

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27