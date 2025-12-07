Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 63 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV.

Wernigerode/MTU. Die 63 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Steven Raeck (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

62. Minute FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur eine Minute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Blecker, Clemens, R. Schmidt, Pillich (87. Kläfker), Radomski (78. Bogumil), J. Schmidt, Niehoff (66. Reitmann), Herbst, Böhme (60. Beddigs), Raeck

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Huch (80. Lepetit), König (64. Schnabel), Alhndi (83. Pluskat), Alhndi, Paul (87. Schinke), Müller, Kuhbach, Schröder, Krause

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63