Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 27 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Müller.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (46. Riemann), J. Schmidt, Danielack (78. Clemens), Böhme (58. Kodatis), Foltis, Niehoff, Peszt (83. Bogumil), Müller, Radomski (74. Herbst), Pandyal

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Löbel, Hengstmann, Camsky, Wolter, Tupy, Smetana, Hoppmann, Tolle, Raschek (68. Bock), Pfau

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27