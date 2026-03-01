Der FC Einheit Wernigerode II errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 27 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Moritz Benjamin Müller kickt FC Einheit Wernigerode II in 2:0-Führung – 59. Minute

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (79.). In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Vollmer (46. Riemann), Pandyal, Radomski (74. Herbst), Danielack (78. Clemens), J. Schmidt, Foltis, Niehoff, Peszt (83. Bogumil), Böhme (58. Kodatis)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle, Wolter, Smetana, Hoppmann, Raschek (68. Bock), Tupy, Löbel, Pfau, Camsky, Hengstmann

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27