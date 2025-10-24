Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Bielstein ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Wernigeroder gewannen souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Rivalen aus Nienburg.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

64. Minute: FC Einheit Wernigerode II liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Peszt (80. Niehoff), Vollmer (65. Foltis), Kläfker (60. Kodatis), Blecker, Böhme, R. Schmidt, J. Schmidt, Beddigs (85. Clemens), Radomski (88. Bogumil), Müller

1. FSV Nienburg: Held – Baer (60. Knop), Schmilorz, Kümmel, Brauer, Finze, Ebeling, Dauch (42. Dobrin), Hensel, Schmidt, Kober

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130